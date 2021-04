25 Aprile in diretta dai luoghi della Resistenza a Campomorone

Il 25 aprile 2021 alle 20,30 il comune di Campomorone organizza un concerto dedicato ai canti della Resistenza e alle canzoni contro la guerra, con il gruppo musicale “MusiCampo”, con Dalila, Patrizia, Sara, Stefano e Vittorio.

Poiché anche quest’anno non si potrà festeggiare in piazza la Festa della Liberazione, sarà un modo “diverso” di vivere questo appuntamento, visitando i luoghi della nostra Resistenza. La Benedicta, Cravasco, Isoverde e Gallaneto, Passo Mezzano: in questi spazi il gruppo Musicale "MusiCampo" eseguirà brani di quel periodo.

Il concerto sarà visibile sulla pagina Facebook del Comune di Campomorone.