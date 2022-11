200 Keys: il duo Pozza-Gurrisi al Count Basie

200 KEYS è l’incontro di due specialisti della “tastiera”. Gli 88 tasti del pianoforte di Andrea Pozza incontrano i 122 dell’hammond di Alberto Gurrisi. I due musicisti si conoscono e si stimano da tanto tempo e hanno deciso di dar vita a questo dialogo per la verità non proprio usuale. Non capita infatti sovente di ascoltare l’ organo Hammond ed il pianoforte insieme, date le funzioni simili che occupano nelle formazioni jazzistiche. Questa è l’ occasione di ascoltare i due strumenti insieme.

Andrea Pozza ed Alberto Gurrisi pur avendo entrambi un background accademico alle spalle, si sono dedicati al jazz ed al blues fin dalle prime esperienze concertistiche, guidati da una passione per le radici della musica Jazz, lo swing, il blues ed il vastissimo repertorio, sia degli standards dei grandi autori americani, sia degli originals dei grandi jazzisti. Entrambi hanno avuto numerose esperienze con grandi musicisti, sia italiani che americani e tuttora hanno importanti collaborazioni che li portano in giro per l’Europa ed il mondo intero nei più importanti Jazz Clubs e Festival sia in veste di “sidemen” che di “leaders”.

Il repertorio che propongono è ricco di swing, lirismo e del particolarissimo sound che si crea nel dialogo tra pianoforte ed organo Hammond e spazierà tra composizioni di Neal Hefty, Horace Silver, Bill Evans, Cedar Walton e brani composti dagli stessi Gurrisi e Pozza.

Andrea Pozza - Pianoforte

Alberto Gurrisi - Organo Hammond