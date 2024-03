"20 years old bluesy night": Francesco Piu feat Groove Makers al Count Basie

Una miscela esplosiva di blues, funky, rock e soul in chiave elettroacustica. Questa la formula del sound di Francesco Piu, cantante e chitarrista sardo. Accompagna la propria voce con strumenti quali chitarra acustica, dobro, weissenborn, banjo, lap steel e armonica. Negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio di rilievo nel panorama del blues italiano ed internazionale, vantando album in studio e dal vivo, tour in tutta Europa, Canada e Stati Uniti, concerti nei più importanti festival del genere, aperture ad artisti come Johnny Winter, Jimmie Vaughan, e molti altri.

Venerdì 8 marzo sarà accompagnato dal gruppo Groove Makers con Edoardo Cibabene alla chitarra, Rodrigo Brito al basso e Mattia Ciuffardi alla batteria.

A seguire jam session blues: incontri scatenati di musicisti e cantanti per la straordinaria energia di una serata blues sempre imprevedibile e in cui pubblico e artisti, insieme, condividono emozioni e vibrazioni. Una serata con la straordinaria atmosfera delle "amicizie musicali" da gustarsi all’insegna dell’amicizia e della “convivialità culturale”.