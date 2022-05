Festa della Repubblica: "Palazzi svelati" e fuochi d'artificio

Orario non disponibile

Giovedì 2 giugno 2022 in occasione della Festa della Repubblica, torna a Genova "Palazzi svelati", l'evento che apre le porte di 26 sedi istituzionali normalmente chiuse al pubblico.

In tutta la città numerose le possibilità di entrare in luoghi di solito riservati agli addetti ai lavori come il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Liguria.

Una giornata di festa con la possibilità di partecpare a visite guidate alla scoperta delle stanze segrete dei palazzi istituzionali.

I festeggiamenti si concluderannio nella suggestiva cornice di piazza De Ferrari con i tradizionali e spettacolari fuochi d’artificio che alle 22 coloreranno il cielo di Genova.

Alcuni palazzi sono ad accesso diretto, per altri è necessaria la prenotazione.

Ecco l'elenco dei palazzi visitabili il 2 giugno (clicca qui per orari e prenotazioni):