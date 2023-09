177° Anniversario del Parco di Villa Durazzo Pallavicini – Giornate Europee del Patrimonio

Il 23 settembre alle ore 15, la Direzione vi guiderà con una visita speciale intitolata “Per cantieri e restauri” attraverso i futuri cantieri PNRR e per presentare i lavori di manutenzione straordinaria del Castello del Capitano. Gli architetti Silvana Ghigino e Fabio Calvi apriranno le porte di alcuni vani recentemente ristorati e presenteranno i risultati di un lungo lavoro mirato al salvataggio del mosaico della Sala degli Stucchi del Castello del Capitano.

Contemporaneamente, per tutta la giornata, nella “piazza delle pietre” vicino alla Tribuna Gotica, il nostro abilissimo socio Nicola Sette, specialista di Stone balancing, darà avvio alla giornata di formazione e divertimento per tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questa arte della natura. Performance e addestramento dureranno tutta la giornata del 23 e del 24 settembre.

Per il programma completo: https://www.villadurazzopallavicini.it/giornate-europee-patrimonio/

Eventi gratuiti compresi nel prezzo del biglietto di accesso al Parco

Per la visita speciale “Per cantieri e restauri” PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA inviando una mail a: info@villadurazzopallavicini.it

Consigliamo di acquistare in anticipo il biglietto del Parco per saltare eventuali code in biglietteria

Per informazioni contattare:

info@villadurazzopallavicini.it

+39 010 8531544 / +39 393 8830842