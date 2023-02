Weekend a Genova e dintorni: feste di Carnevale, pentolacce, Claudio Bisio, Baistrocchi e altro

Trascorso San Valentino, l'attenzione di tutti è inevitabilmente attratta dal Carnevale, che vede moltiplicarsi i festeggiamenti con l'avvicinarsi del Martedì Grasso. Come sempre tantissimi gli eventi in agenda, con fiere, concerti, teatro, cultura e molto altro. Per aiutarvi a fare il punto, ecco 10 idee per trascorrere il weekend.

Per consultare il programma completo è possibile cliccare qui. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Carnevale della Via Aurea

Sabato si celebra il Carnevale genovese con una grande festa in via Garibaldi. Animazione, musica, spettacoli e costumi, mentre alcuni dei Palazzi dei Rolli apriranno i loro portoni ospitando danze e cortei

2. Carnevale a Chiavari

Pentolaccia, musica, sbandieratori, trampolieri e tanto altro, domenica in piazza Matteotti. Scopri di più

3. Carnevale a Bogliasco

Corteo in maschera e pentolaccia domenica per le vie del borgo. Scopri di più

4. Carnevale ai Luzzati con gli Extraliscio

Festa a ingresso gratuito domenica ai Giardini Luzzati in compagnia della folle band tra liscio e punk. Scopri di più

5. Carnevale al MOG

Appuntamento per grandi e piccini con pentolaccia, sfilata e animatori, domenica al Mercato Orientale di Genova. Scopri di più

6. Carnevale alla Lanterna

Domenica evento in maschera dedicato ai più piccoli con storie e aneddoti su Genova e pentolaccia finale. Scopri di più

7. Claudio Bisio al Teatro Chiesa

L'amatissimo comico e attore in scena fino a mercoledì prossimo con il monologo “La mia vita raccontata male”. Scopri di più

8. Concerti Candlelight

Tornano i suggestivi eventi a lume di candela, tre appuntamenti a Palazzo Ducale durante tutto il fine settimana. Scopri di più

9. La Baistrocchi al Politeama Genovese

La celebre compagnia goliardica festeggia 110 anni con un irriverente spettacolo in scena da venerdì a domenica. Scopri di più

10. Escursioni al Beigua Geopark

Un appunto anche per gli amanti della natura e del birdwatching, che nel weekend potranno deliziarsi nel Parco del Beigua. Scopri di più