La grande musica dal vivo torna a Genova con il “105 Summer Festival”: sul palco i big italiani

Torna a Genova la grande musica dal vivo con Radio 105: venerdì 28 giugno la Superba sarà infatti tappa del “105 Summer Festival”. Il concerto – introdotto da un dj-set firmato Radio 105 – sarà in piazza della Vittoria, dopo le tappe di Baia Domizia (14 giugno) e Venezia (21 giugno), prima della tappa conclusiva in programma a Massa il 5 luglio.

Conduttori del 105 Summer Festival saranno Mariasole Pollio e Daniele Battaglia. «Dopo il grande successo dello scorso anno, il 105 Summer Festival ha scelto nuovamente Genova – ha detto l’assessore al Turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi –. Ringrazio gli organizzatori e sono sicura che, anche in questa occasione, la nostra città risponderà con una grandissima ed entusiasta partecipazione di pubblico. È un 2024 veramente speciale per Genova, al centro della scena internazionale e nazionale non solo con i grandi appuntamenti sportivi come Capitale Europea dello Sport ma anche con importanti eventi culturali e musicali. Siamo pronti a regalare agli artisti che saliranno sul palco del 105 Summer Festival emozioni davvero uniche e un'immagine 'da cartolina' della nostra città».

Tanti gli artisti che compongono il cast di 105 Summer Festival e che si alterneranno nelle quattro serate. La line-up dei quattro concerti infatti è formata dagli artisti protagonisti delle classifiche, rappresentativi dell’intera scena musicale italiana. Questi i nomi: Alessandra Amoroso, Alfa, Alvaro De Luna, Articolo 31, Baby K, Berna, Bigmama, Bnkr44, Boro, Bresh, Cioffi, Clara, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Elettra Lamborghini, Elodie, Emma, Ermal Meta, Fedez, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gaia, Gemelli Diversi, Geolier, Ghali, Gigi D'alessio, Icy Subzero, Il Pagante Fabio Rovazzi, Il Tre, Irama, La Rappresentante Di Lista, Kaput, Lda, Leo Gassmann, Lil Jolie, Mahmood, Maninni, Matteo Paolillo, Michele Bravi, Mondomarcio, Mr Rain, Negramaro, Paola & Chiara, Ramona Flowers, Rhove, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Santi Francesi, Silent Bob & Sick Budd, Slf, Tananai, The Kolors, Tony Effe, Tropico, Wax.

«Ogni anno cerchiamo di alzare un po’ l’asticella: due anni fa avevamo prodotto un tour sviluppato su tre tappe, l’anno scorso le tappe sono diventate quattro con un title sponsor – ha detto Paolo Salvaderi, amministratore delegato di RadioMediaset –. Quest’anno possiamo parlare a tutti gli effetti di tour di Radio 105, un format che auspichiamo diventi un appuntamento irrinunciabile della stagione estiva; per noi è un necessario momento di incontro tra gli ascoltatori di Radio 105, i loro cantanti preferiti e il nostro gruppo. Quelli di 105 Summer Festival sono concerti multiartista che hanno la volontà di intercettare tutti i gusti musicali attraverso la proposta di artisti affermati insieme a giovanissimi che si stanno imponendo sulla scena musicale».

Tutti i concerti di 105 Summer Festival sono gratuiti e trasmessi in diretta su Radio 105, Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre), app e vivranno live sui social di Radio 105.