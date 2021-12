100 Piazzolla: Natalino Marchetti e Simone Alessandrini in concerto al Count Basie

Il duo, nato dall’incontro tra gli echi popolari della fisarmonica di Natalino Marchetti e il lirismo evocativo del sassofono di Simone Alessandrini, propone un insolito dialogo tra le sonorità dei due strumenti, protagonisti di una sorta di conversazione estemporanea dagli esiti del tutto originali. Prendendo le mosse dal repertorio di Astor Piazzolla, in occasione del centenario dalla nascita del compositore di origini italiane, il duo darà vita ad uno spettacolo di ampio respiro, intraprendendo un viaggio attraverso generi apparentemente distanti e inconciliabili, dal jazz e dal latin alle sonorità mediterranee, offrendone di volta in volta una lettura incentrata sulla comprensione e l’espressione delle peculiarità che ciascun brano suggerisce. Chiavi di volta sono l’estemporaneità e l’improvvisazione, strumenti per eccellenza di espressione diretta e immediata.

Ingresso: 15 euro per i soci Arci. Per i non tesserati, 30 euro comprensivo di tessera Arci (durata tessera: dal 1/10/2021 al 30/09/2022).

