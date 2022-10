La più grande nave al mondo per il trasporto di yacht ha fatto scalo a Genova

È ripartita nel pomeriggio di mercoledì 5 ottobre, dopo tre giorni nello scalo genovese, la Yacht Servant, la più grande nave al mondo per il trasporto di yacht.

"È un orgoglio accogliere a Genova la Yacht Servant", ha commentato il presidente della Regione, Giovanni Toti, che ha avuto il piacere di salire a bordo.

"L'arrivo di questa straordinaria imbarcazione della compagnia Dyt Yacht Transport conferma ancora una volta la centralità assoluta del porto di Genova e della Liguria non solo come prima piattaforma logistica del Paese, ma anche per il settore degli yacht e delle riparazioni navali, che creano migliaia di posti di lavoro. Avanti così, siamo nella direzione giusta", conclude Toti.