Voucher nido, dal primo settembre via alle domande

Dal primo settembre e fino al 31 dicembre 2020 in Liguria le famiglie potranno presentare domanda per accedere ai voucher nido.

Il bando ha una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro a valere sui fondi europei Por - Fse 2014/2020.

I voucher previsti sono di 200 euro al mese per un massimo di 10 mensilità per i redditi fino a 10mila euro e di 100 euro al mese per un massimo di 10 mesi per i redditi superiori a 10mila euro e non oltre i 20mila.