Nuovo volo Genova-Vienna: biglietti a 19,99 euro, ma solo per pochi giorni

Il capoluogo ligure si collega a un'altra capitale europea grazie al nuovo volo Genova-Vienna di Ryanair. Il collegamento prende il via giovedì 2 giugno e sarà operativo il giovedì e la domenica. L'estate di quest'anno sarà la più ricca di sempre per Ryanair sullo scalo ligure, con ben 12 rotte di cui 6 nazionali (Bari, Brindisi, Napoli, Palermo, Catania e Lamezia Terme) e 6 internazionali (Londra Stansted, Manchester, Bruxelles, Malta, Bucarest e appunto Vienna).

In totale durante i mesi estivi Ryanair opererà oltre 40 frequenze settimanali. Dal 30 ottobre si aggiungerà il nuovo volo per Dublino, anch'esso con due frequenze a settimana. Tutti i voli di Ryanair da Genova sono confermati anche per la stagione invernale e sono già in vendita fino a fine marzo 2023 sul sito ryanair.com.

Orari Genova-Vienna Partenza Arrivo a Vienna Giovedì 9.30 11 Domenica 12.55 14.25

Orari Vienna-Genova Partenza Arrivo a Genova Giovedì 7.35 9.05 Domenica 11 12.30

"Siamo felici di collaborare con Ryanair, che in questi ultimi mesi ha annunciato e messo in vendita tante nuove rotte da e per il nostro scalo - ha detto Paolo Odone, presidente dell'aeroporto di Genova -. Questa strategia di crescita è stata anche frutto della collaborazione del Cristoforo Colombo con Comune e Camera di Commercio di Genova, oltre che con il tavolo di promozione turistica del savonese. Non è un caso che molte delle nuove rotte abbiano anche una forte valenza turistica. Contiamo che quest'estate il nuovo collegamento con Vienna consenta a migliaia di turisti austriaci di visitare comodamente la nostra regione".

Il Country Manager di Ryanair per l'Italia, Mauro Bolla, ha dichiarato: "in qualità di compagnia aerea numero 1 in Italia e in Europa, siamo lieti di avviare la una nuova rotta per Vienna, operativa due volte alla settimana, che rafforza il nostro impegno nell'aumentare la connettività, le opzioni di viaggio e il turismo verso Genova e la regione Liguria. Per accelerare la ripresa del turismo, chiediamo al governo italiano di eliminare la 'tassa sul turismo' su tutti i viaggi aerei dal 2022 al 2025, che sta danneggiando la competitività degli aeroporti italiani rispetto a quelli europei".

"L'eliminazione di questa tassa faciliterebbe una rapida ripresa del traffico aereo italiano e dei posti di lavoro grazie alle tariffe basse e al piano di crescita a lungo termine di Ryanair. Per consentire ai nostri clienti da/per Genova di prenotare la loro vacanza estiva al prezzo più basso - conclude Bolla -, lanciamo una promozione con tariffe disponibili a partire da soli 19,99 euro (sola andata) per viaggi fino a ottobre 2022, che devono essere prenotati entro venerdì 3 giugno".