Voli per la Sardegna dal Cristoforo Colombo

Da venerdì 17 giugno sono in vendita i nuovi voli da Genova verso Alghero e Olbia. I nuovi collegamenti saranno operati ogni sabato e domenica dal 30 luglio al 4 settembre. Con questi nuovi voli, che si vanno ad aggiungere a quelli già operati da/per Roma Fiumicino e Milano Linate verso Cagliari, Alghero e Olbia, Ita Airways rafforza la sua presenza in Sardegna e in Liguria.

La compagnia di bandiera opera, infatti, da Roma Fiumicino verso Genova 26 frequenze settimanali, che con i voli da/verso la Sardegna arriveranno a 30 frequenze settimanali. Nell'estate 2022 crescono anche le frequenze sul network Intercontinentale.

A partire dal 30 luglio, a seguito della crescita della domanda da/per gli Stati Uniti, Ita Airways inserirà un volo in più sulla rotta Roma Fco-New York Jfk, che opererà tre volte alla settimana il martedì, venerdì e il sabato, dal 30 luglio al 17 settembre, con Airbus A330, portando l'offerta complessiva sulla rotta da 14 frequenze a 17 settimanali.

Da agosto, inoltre, le rotte Roma Buenos Aires e Roma San Paolo diventeranno giornaliere. Tutti i nuovi voli Ita Airways possono essere acquistati sul sito ita-airways.com, oppure attraverso il call center della compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti.

Partenza Arrivo Numero di volo Genova-Alghero 12.50 13.55 AZ 1325 Genova-Olbia 15.10 16.30 AZ 1233