Sottosegretario Freni in visita all'Ansaldo, Benvenduti: "Bene l'impegno del governo"

Positivo l'impegno del governo a investire sul ruolo di Ansaldo come champion nazionale dell'energia: questo il parere dell'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, al termine della visita del sottosegretario al Ministro dell'Economia Federico Freni.

"Ansaldo Energia rappresenta un valore irrinunciabile per la Liguria e l’Italia intera, dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Condividiamo la visione presentata quest’oggi all’azienda dal sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’onorevole Federico Freni, che ringraziamo per l’attenzione, in cui Ansaldo sia incubatore e aggregatore di un rinnovato sistema industriale strategico per l'Italia, che ne faccia davvero un campione dell'efficientamento energetico del Paese"

"Siamo convinti che questa sia la strada giusta - conclude Benveduti - non solo per rilanciare le tradizionali attività di generazione a gas, ma in un’ottica allargata che comprenda il nucleare e le nuove tecnologie a supporto di un’effettiva transizione energetica, storage incluso".

Nell'ambito della visita all'Ansaldo, Freni ha incontrato anche i sindacati per fare il punto della situazione dei lavoratori: "Viviamo in una situazione disastrosa, siamo praticamente senza commesse, con decine di dimissioni volontarie di ingegneri e tecnici e nessuna prospettiva per il futuro".