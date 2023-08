Vino ligure, 230mila euro per la promozione all'estero

C’è tempo fino al 6 settembre 2023 per presentare domanda di contributo sulle spese di promozione dei vini liguri nei mercati extra-europei. Lo ha deliberato la Giunta regionale, su proposta del vice presidente con delega all’agricoltura e al marketing territoriale Alessandro Piana, nell’ambito degli interventi campagna Ocm vino 2023/2024.

"Sono disponibili oltre 230mila euro - spiega il vice presidente Alessandro Piana - ripartiti in 115.745 euro per i progetti regionali e 115.745 per quelli multiregionali con capofila o partecipanti della Regione Liguria. Una misura particolarmente importante per il comparto, capace di creare o rinsaldare opportunità su mercati dinamici e in crescita".

Tutti i dettagli sui requisiti e le modalità di partecipazione saranno pubblicati sul sito www.agriligurianet.it.