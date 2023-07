Turismo: boom della Liguria, prenotato il 94% delle stanze

Liguria da quasi tutto esaurito per questo fine settimana di metà luglio. Nell nostra regione, secondo il consueto monitoraggio condotto da Cst per Assoturismo Confesercenti, analizzando la disponibilità ricettiva nazionale disponibile online sui principali portali web, sono state prenotate il 94% delle camere.

Questo dato colloca la Liguria in testa alle regioni con più prenotazioni. Seguono Lazio, Toscana e Veneto (tutte all'88%). In entrambe le riviere il tasso di occupazione delle camere è del 96%. In totale in questo weekend sono previste 6,3 milioni di presenze nelle strutture ricettive italiane, con un tasso di occupazione dell'83% del totale delle camere rese disponibili sui portali, soprattutto grazie alle prenotazioni di stranieri.

Il maggior volume di prenotazioni è stato rilevato per le strutture delle località costiere e dei laghi, anche se con qualche segnale di leggera flessione della domanda rispetto allo stesso periodo del 2022. Per alcune riviere, il tasso di saturazione dell’offerta è al di sopra del 90%, mentre invece si attesta al 78% per la Riviera Romagnola, che aveva registrato l’85% nel terzo weekend di luglio del 2022.

Continuano invece a crescere le richieste di prenotazioni nelle città d'arte, dove i tassi di occupazione salgono all'84% della diponibilità complessiva dei portali. Un trend di crescita emerge anche per le località termali e di montagna, i cui tassi di occupazione raggiungono, rispettivamente, il 73 e l'82%.

"La domanda turistica per il nostro Paese continua a essere forte, soprattutto presso i mercati esteri: le presenze di visitatori stranieri crescono più velocemente di quelle italiane - commenta Vittorio Messina, presidente Assoturismo Confesercenti -. Il comparto conferma dunque il buon momento, anche se restano, come sempre, criticità vecchie e nuove da risolvere. A partire dalla questione degli affitti brevi: sul ddl serve equilibrio, evitando restrizioni improprie delle attività imprenditoriali ma altresì garantendo regole uguali per tutti per evitare forme di concorrenza sleale".