Turismo culturale e sostenibile, nuovo bando della Compagnia di San Paolo

Finalizzato alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale diffuso di Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta e a creare opportunità di crescita culturale, sociale ed economica dei territori, il bando Territori in luce intende favorire lo sviluppo del turismo sostenibile attraverso la promozione della conoscenza delle identità culturali nel rispetto dell'ambiente e dei sistemi di vita locali.

"Il bando Territori in luce, promosso dalla Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura, si inserisce nel quadro del percorso avviato con il bando In luce - dichiara Francesco Profumo, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo - e ne rappresenta una sua attualizzazione e implementazione rispetto a quanto già attivato e al mutato scenario di contesto, che vede una ripresa del turismo nei territori di riferimento della Compagnia e una sempre maggiore attenzione a una fruizione consapevole e attenta delle risorse culturali e paesaggistiche".

"Coerentemente con l'approccio definito nel Piano Strategico 2021-2024 della Fondazione Compagnia di San Paolo - conclude Profumo -, il bando integra diversi strumenti della cassetta degli attrezzi. Territori in luce è un bando tematicamente verticale, mira all'affinamento del rapporto con le amministrazioni locali e assegna un premio al risultato legato al raggiungimento di un obiettivo minimo rispetto all'aumento del 10% del numero di turisti".

Il turismo è in ripresa. Lo attestano gli osservatori regionali sul turismo di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, che nel corso del 2022 hanno registrato dati confortanti: +27% in Piemonte nella sola estate 2022 rispetto a quella 2021 (dato dell'Osservatorio Truistico regionale del Piemonte), mentre la Liguria ha registrato un +73% di arrivi nel primo semestre 2022 rispetto al 2021 (Osservatorio Turistico Regionale della Liguria). Significativo è inoltre il dato della frequentazione estiva della Valle d'Aosta registrato dall'assessorato al turismo della regione Valle d'Aosta, che è aumentato del 35% nel mese di luglio 2022 rispetto al 2021.

La ricaduta economica del turismo sui territori è pertanto un punto di forza, che merita di essere potenziato, così come la crescente attenzione verso una tipologia di turismo green, che vede nella fruizione consapevole delle risorse naturali e culturali, la sua tipicità.

Territori in luce nasce proprio da questa analisi del contesto e dalla consapevolezza che l'identità culturale di un territorio sia una risorsa da valorizzare per generare sviluppo economico. Parimenti è fondamentale investire nel coinvolgimento delle comunità locali perché la crescita di un territorio passa anche dalla consapevolezza, dal riconoscimento e dalla messa in valore delle proprie identità culturali e ambientali.

Il bando in breve