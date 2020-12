La turbina Monte Bianco di Ansaldo Energia è partita per Marghera

È stata imbarcata nella mattinata di giovedì 10 dicembre 2020 la maxi turbina GT36 di Ansaldo Energia destinata all’impianto di Porto Marghera di Edison. La nave Happy River circumnavigherà l'Italia per arrivare a destinazione già nella giornata di domenica.

La turbina, ribattezzata 'Monte Bianco', considerata la più potente mai realizzata in Italia, è stata interamente prodotta a Genova. Le operazioni di imbarco sono iniziate ieri mattina: a essere imbarcato per primo sulla Happy River il diffusore da 110 tonnellate, mentre questa mattina, è iniziata l’operazione più complessa dell’imbarco della turbina da 580 tonnellate per una lunghezza di 13,5 metri. Alle operazioni ha assistito il sindaco di Genova Marco Bucci, accompagnato dagli assessori comunali al Porto Francesco Maresca e allo Sviluppo economico Stefano Garassino oltre che all’assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo.