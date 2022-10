Da Roma 14 milioni per le ferrovie liguri. La Regione: "Serviranno per il trenino di Casella"

Arriverà da Roma uno stanziamento di 14 milioni di euro dal Fondo investimenti per il rinnovo e il miglioramento della sostenibilità delle ferrovie liguri, il ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha dato il via libera al decreto.

Gianni Berrino, assessore ai trasporti della Regione spiega come verranno utilizzate le risorse: "Serviranno per l’acquisto di due nuovi treni per la Genova-Casella. Si tratta di fondi che avevamo chiesto per il rinnovo del materiale rotabile su quella tratta, a scartamento ridotto e quindi con particolari caratteristiche tecniche: il progetto per l’ammodernamento della flotta è pronto, lo avevamo presentato ed era stato validato anche nell’apposita commissione della Conferenza della Regioni. Con il decreto di stanziamento delle risorse, nelle prossime settimane predisporremo tutta la documentazione necessaria all’avvio della gara".

"Queste risorse - conclude Berrino - si aggiungono agli altri investimenti che Regione Liguria ha fatto e sta facendo per la messa in sicurezza, l’ammodernamento e il mantenimento di quella linea dal particolare valore non solo turistico e culturale ma anche trasportistico, al servizio dei pendolari e di tutti gli utenti della vallata".

Sono circa 110mila i passeggeri, turisti e pendolari, che quest’anno hanno utilizzato la Genova-Casella.