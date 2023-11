Guida Michelin, trattoria ottiene il 'Bib Gourmand' per miglior rapporto qualità-prezzo

La Genova della ristorazione protagonista a livello nazionale grazie a due ristoranti del centro storico associati alla Cna del capoluogo ligure. Si tratta di Hostaria Ducale (salita San Matteo) e della Trattoria Rosmarino (salita del Fondaco).

I primi hanno bissato il successo dello chef Daniele Rebosio al format nazionale EmergenteChef dello scorso luglio grazie all'affermazione della maître di sala Alessia Rivano ad EmergenteSala. Rosmarino, invece, è stata l'unica novità tra i ristoranti della Liguria a ottenere il prestigioso riconoscimento 'Bib Gourmand' (miglior rapporto qualità-prezzo) per il 2024 della Guida Michelin.

"Siamo molto contenti che imprese del nostro territorio ottengano risultati così importanti - commenta il segretario di Cna Genova, Barbara Banchero -. Quello della ristorazione è un settore su cui come Cna abbiamo deciso di investire in una logica di filiera, puntando sulla formazione, sulla costruzione di rapporti fra imprese e sulla creazione di eventi come 'Cucina Liguria'".

Per Hostaria Ducale in meno di quattro mesi sono arrivati due importanti riconoscimenti nazionali da parte dei format di Witaly EmergenteChef ed EmergenteSala; due risultati che sono la cartina tornasole della strategia del titolare del ristorante, Enrico Vinelli, di investire su professionisti giovani e talentuosi.

"Sono davvero contento di avere ad Hostaria Ducale giovani molto in gamba - spiega Vinelli -. Alessia Rivano è una grande professionista e gestisce la sala in modo impeccabile. Sono felice che sia stata selezionata tra centinaia di maître e sono certo che si farà valere anche in Finale".

"Queste competizioni - aggiunge - sono importanti perché ci si confronta e il confronto serve per crescere. È stato bello vedere tanti giovani che hanno dato vita a una dura gara, ma sempre con il sorriso e con un grande spirito collaborativo".

Protagonista della competizione nazionale, come sottolineato, è stata la maître di Hostaria Ducale Alessia Rivano, che è stata selezionata tra i migliori responsabili di sala under30 del Nord Italia per accedere alla fase finale del format EmergenteSala, che si terrà a maggio alla Villa Reale di Monza.

"È stata un'esperienza, che mi ha fatto crescere perché mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con altre figure, che svolgono il mio mestiere, stimolando in me la voglia a fare di più e meglio - sottolinea Rivano -. Ad Hostaria Ducale ci sosteniamo tutti l'un l'altro e devo dire che in queste settimane per prepararmi al meglio alla competizione nazionale è stato molto utile il confronto con il nostro chef Daniele Rebosio, che essendosi già affermato ad un format analogo, mi ha dato molti consigli, anche dal punto di vista emotivo, per affrontare al meglio una simile sfida".

Da un riconoscimento di prestigio, quale è il format EmergenteSala, ad un altro, il 'Bib Gourmand' della Guida Michelin. Da Hostaria Ducale alla Trattoria Rosmarino. "Da quando abbiamo aperto nel 2010 abbiamo sempre puntato su una proposta di qualità con un prezzo popolare, alla portata di tutti - spiega Alessandro Massone, chef e co-titolare di Rosmarino insieme all'oste e sommelier Felice Zingarelli -. Se qualche anno fa ci avessero chiesto di scegliere un riconoscimento da parte di qualche guida, non avremmo avuto dubbi nell'indicare il 'Bib Gourmand' della Michelin: l'attestazione più autorevole per chi come noi punta da sempre a coniugare qualità e prezzi accessibili".

"La nostra filosofia in cucina presuppone un grande lavoro partendo dalle materie prime, che devono essere di assoluta qualità per valorizzare le eccellenze locali e nazionali - aggiunge Massone -. Nel nostro piccolo abbiamo ancora tanto da imparare e siamo alla continua ricerca di nuove tecniche e di rivisitazioni di piatti tipici per migliorarci e per offrire sempre qualcosa di nuovo".