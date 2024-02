Vertice in porto, Toti: "Msc conferma interesse a investire in Liguria"

Nella mattinata di lunedì 12 febbraio 2024 c'è stato un vertice a palazzo San Giorgio, sede dell'Autorità portuale, tra i rappresentanti istituzionali locali, il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, e il presidente del gruppo Msc, Gianluigi Aponte. Hanno partecipato il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il presidente dell’Aeroporto Colombo di Genova Alfonso Lavarello, il commissario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Piacenza e l'ammiraglio Piero Pellizzari, direttore marittimo della Liguria e comandante del porto di Genova.

"I porti liguri e il sistema Liguria sono sempre più attrattivi, in crescita e protagonisti assoluti del mercato - ha commentato Toti - , le istituzioni sono allineate e abbiamo un'idea di sviluppo condivisa. Stiamo investendo miliardi di euro sui nostri scali per le grandi opere che ci renderanno ancora più forti e competitivi. Di questo abbiamo discusso questa mattina con il patron di Msc Gianluigi Aponte che ha confermato l'interesse del suo gruppo, sia sulle merci che sulle crociere, di continuare a investire sui nostri porti. La Liguria cresce, lo dicono i dati dell'economia. Crescita vuol dire lavoro e futuro per i nostri figli. Lavoriamo ogni giorno per questo"

Tra i temi trattati anche il futuro ingresso dei privati nell'Aeroporto di Genova, con Msc che è una delle realtà che ha risposto alla manifestazione di interesse indetta dal management del Colombo.

