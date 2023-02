Superbonus, Tafaria (Filca Cisl): "Edilizia ligure, a rischio oltre 5.500 posti di lavoro"

"L’accantonamento del superbonus, o il suo drastico ridimensionamento, potrebbe avere effetti drammatici per l’edilizia ligure". Lo sostiene Filca Cisl Liguria che ha effettuato un'analisi elaborando i dati delle Casse Edili delle province. Secondo quanto emerge sarebbero a rischio, nella nostra regione, oltre 5.500 posti di lavoro, 800 imprese, quasi 8 milioni di ore lavorate e 82 milioni di euro di massa salari.

"Da quando, nel 2020, è stato attivato il superbonus la crescita del settore anche nella nostra regione è stata evidente - spiega Andrea Tafaria, segretario generale della Filca Cisl Liguria - a tal punto da essere tornati ai livelli del 2008-09, prima della crisi economica globale. Adesso ci troviamo a fronteggiare una situazione dai contorni assolutamente preoccupanti. L’insistenza con la quale si mette quotidianamente in forse la sopravvivenza dell’incentivo è motivo di sconcerto e allarme sociale. Adesso auspichiamo che ci possano essere notizie positive per i lavoratori per evitare che la perdurante fase di incertezza induca proprietari e aziende edili a scelte potenzialmente drammatiche".

"Si tratta - conclude Tafaria - solo nella nostra regione di oltre 5.500 edili a rischio: sarà fondamentale, in caso di mancate risposte, agire per garantire a questi lavoratori una possibile ricollocazione non solo nelle grandi infrastrutture che stanno partendo in Liguria ma anche nell’edilizia sanitaria, scolastica e in tutte quelle opere di rigenerazione urbana che sono in procinto di essere avviate senza dimenticare gli interventi nel PNRR".