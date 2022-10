Traghetti Gnv, sindacato Ugl incontra vertici azienda

Dopo lo stato di agitazione, è arrivato il giorno dell'incontro tra i rappresentanti sindacali dei dipendenti Grandi Navi Veloci e i dirigenti dell'azienda.

A darne notizia la responsabile regionale Ugl per la Comunicazione e relazioni esterne Elisabetta Palermo.

All'appuntamento di martedì 25 ottobre, per Gnv si sono presentati l’amministratore delegato sig. M.Catani, il comandante Sig. A. Cecere Palazzo e per il sindacato Ugl Mari e Porti Liguria il segretario regionale Giorgio Vallone accompagnato da Luca Testa federazione Ferrovie, in un clima di collaborazione ed aiuto tra le varie Confederazioni Ugl della Liguria.

Sul tavolo le problematiche esposte dal sindacato: i periodi d’imbarco, gli aumenti salariali derivati dall’ultima Cia, le carenze di personale, i carichi di lavoro e le autorizzazioni ministeriali inerenti gli imbarchi del personale privo di libretto.

"L’azienda, a termine di un sentito ma cordiale dibattito, ha recepito pienamente le nostre preoccupazioni mostrando l’intenzione di instaurare, da subito, un percorso di trattativa più attento e proficuo", ha dichiarato Vallone di Ugl Mari e Porti Liguria.

L’Ugl ha poi ribadito quanto l’ultimo rinnovo non sia in linea con le reali richieste dei lavoratori, che sui tempi d’imbarco non debbano esistere forzature di alcun genere e che occorre una maggiore attenzione, da parte aziendale, sulle problematiche delle lavorazioni a bordo.

"Pur non essendo pienamente soddisfatti dell’ultima Cia sottoscritta - continua Giorgio Vallone - possiamo affermare che, a compimento di un percorso lungo 70 anni, Ugl Mari e Porti è riuscita a revisionare il contratto firmato dalle altre organizzazioni sindacali apportando significativi miglioramenti".