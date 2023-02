Il Comune di Genova ottiene una doppia AA per le spese degli straordinari dei dipendenti

Genova non è tra le città più virtuose d'Italia per quanto riguarda la gestione delle spese per gli straordinari per il personale a tempo indeterminato, ma porta a casa comunque una doppia A: a decretarlo, la speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto "Pitagora", che prende in esame i costi sostenuti nel 2021 da Regioni e capoluoghi di provincia.

Per quanto riguarda questi costi, sono quattordici i Comuni più ‘virtuosi’ che hanno ottenuto il massimo rating, con la classificazione AAA: Livorno, che ha speso solo 8.752,48 euro, seguita da: Lecco (22.827,47), Catania (30.003,38), Cesena (41.827,81), Ferrara (121.800,92), Siracusa (132.008,46), Perugia (163.934,45), Ravenna (182.865,26), Firenze (206.151,49), Verona (228.241,37), Reggio Emilia (231.297,75), Messina (247.396,89), Bologna (542.227,74), Palermo (870.015,90).

Tra le città che hanno ottenuto la doppia AA e che dunque non sono le migliori ma portano a casa un buon risultato: Parma, Brescia, Modena, Cosenza, Sassari, Lecce, Rimini, Biella, Bari, Ragusa, Venezia, Genova, Latina, Verbania, Udine, Prato, Mantova, Napoli, Padova, Forlì, Torino, Vicenza. Tra quelle che si sono aggiudicate la A singola: Matera, Taranto, Benevento, Potenza, Catanzaro, Como, Lucca, Bergamo, Barletta, Cuneo, Monza, Caltanissetta, Piacenza, Trieste, Imperia, Reggio Calabria, Lodi, Trento, Rieti, Arezzo, Chieti, Massa.