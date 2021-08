Sondaggio: la seconda casa? Meglio se in Liguria

Un sondaggio rivela che la seconda casa è ambita da tutti. Molti la sognano al mare, con una bella vista e per il relax, meglio se in Liguria. Nessuno vuole ospiti

Un noto portale di annunci immobiliari ha condotto un sondaggio, dal titolo 'Hai mai sognato di avere una seconda casa?', per capire quale sia il rapporto tra le persone e la seconda casa e sono emersi molti aspetti interessanti.

La seconda casa è ambita da tutti

La seconda casa? È il sogno di tutti. L'87% degli intervistati sogna una seconda casa, il 10% ne ha già una e di questi il 71% ne sogna addirittura un'altra.

Le persone vogliono andare al mare

Il 77% dei rispondenti vorrebbe la seconda casa al mare, il 12% la vorrebbe in montagna, il 5% la vorrebbe al lago, il 3% in campagna, il 2% in collina o in città.

La seconda casa? Meglio se in Liguria

La Liguria è in testa alle preferenze con il 20%, seguita da Toscana con il 10%, Campania con il 9%, Trentino-Alto Adige con l'8%, Puglia con il 6%, Sardegna e Marche con il 5%. Tra le località citate per la Liguria troviamo Portofino, Varazze, Cinque Terre, Camogli, Finale Ligure, Porto Venere.

La seconda casa distante ma non troppo

Il 41% degli intervistati vorrebbe la seconda casa tra i 50 e i 200 km. Per il 29% è indifferente, per il 14% dovrebbe essere tra i 10 i 50 km, per l'11% tra i 200 e i 500 km.

Quale caratteristica dovrebbe avere la seconda casa? Giardino, bella vista, balcone o terrazzo. Nessun ospite

Una seconda casa con giardino e una bella vista è tra le più desiderate. Queste due caratteristiche raccolgono il 29% delle preferenze. A seguire quella con balcone o terrazzo (23%) e quella con una piscina (13%). Solo l'1% dichiara di volere una stanza per ospitare amici o parenti.

Una seconda casa da utilizzare spesso

Il 18% la utilizzerebbe per tre mesi all'anno, il 16% per quattro, sei o dodici mesi, il 15% per due mesi. Il 41% delle persone che la vivrebbe tutto l'anno vorrebbe avere una bella vista, il 32% un balcone o terrazzo e il 27% il giardino. Mentre il 36% di chi la utilizzerebbe per tre mesi come caratteristica principale vorrebbe il giardino e il 32% il balcone o terrazzo.

La seconda casa come luogo di relax ed evasione

Il 33% la userebbe per il relax, il 24% per le vacanze e il 21% per fuggire dalla routine. Chi vuole fuggire dalla routine preferisce utilizzare la casa dai 4 ai 6 mesi e come caratteristica vorrebbe il giardino (33%), e deve essere in una zona di mare (75%). Chi la utilizzerebbe per relax invece vorrebbe principalmente una bella vista (33%), e ci vivrebbe preferibilmente per tre mesi l'anno (27%). Chi la utilizza per vacanze la vivrebbe principalmente dai 2 ai 4 mesi e come caratteristica vorrebbe il giardino (32%). (Fonte casa.it).