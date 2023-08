Signorini nuovo ad di Iren, Pd: "Subito un nuovo presidente per Autorità Portuale"

Il Comitato di Sindacato dei soci pubblici azionisti di Iren, composto da Stefano Lo Russo Sindaco di Torino, Luca Vecchi Sindaco di Reggio Emilia e Marco Bucci Sindaco di Genova, si è riunito questa mattina per fare il punto sulla nomina del nuovo amministratore delegato di Iren. Dopo aver analizzato la shortlist presentata da SpencerStuart, società incaricata per la procedura di head hunting, i sindaci hanno deciso di indicare come nuovo Ad Paolo Emilio Signorini (presidente di Autorità di Sistema Portuale). Il nuovo Ad sarà cooptato nel Consiglio di Amministrazione durante la prossima seduta.

Signorini sarà chiamato a portare avanti gli sfidanti obiettivi delineati dal Piano Industriale di Iren, che poggia sui pilastri della transizione ecologica, della qualità del servizio e dello sviluppo dei territori.

"Il profilo del dott. Signorini - si legge in una nota del Comune - grazie alle competenze acquisite nelle precedenti esperienze manageriali, permetterà ad Iren - grazie anche alla sinergia con il Presidente e il Vice Presidente - di analizzare al meglio lo scenario competitivo e i bisogni dei territori, in modo da rendere ancora più efficace l'azione della multiutility. Al fine di agevolare l'ingresso del nuovo Ad in una consiliatura già avviata, il Comitato suggerisce alla Società di assegnare una specifica responsabilità al Presidente nell'area della finanza e delle relazioni con gli investitori oltre al permitting e alle relazioni con le Autorità di regolazione, e di conferire al Vice Presidente una responsabilità nell'area del personale. I Sindaci, che hanno proceduto all'indicazione del nuovo Ad in maniera collegiale e con assoluto senso di responsabilità verso l'azienda, consapevoli della strategicità di Iren per lo sviluppo dei propri territori, augurano buon lavoro al nuovo Ad e a tutto il management".

Il Pd genovese intanto chiede subito un nuovo presidente per Autorità di Sistema Portuale, temendo un commissariamento: "Con la nomina di Signorini ad amministratore delegato di Iren venga subito avviato un percorso di nomina di un nuovo Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - dice la consigliera comunale Cristina Lodi -. No all'ennesimo commissariamento! Ci sono 30 cantieri circa in ballo tra cui la costruzione della diga foranea stessa per oltre un miliardo a fondi Pnrr con scadenze alle porte, il nuovo terminal Bettolo, la realizzazione del tunnel sub portuale , i nuovi collegamenti ferroviari con il terzo valico e la dibattuta questione del trasferimento depositi chimici che richiedono un forte e solido ruolo non certo espresso da un commissario anche se a Genova siamo abituati a questa non comprensibile consuetudine. Perché ancora una volta la dietrologia della politica renderebbe tutto transitorio e urgente invece che stabile e coerente all'interno di una programmazione a lungo termine che solo una carica non provvisoria può garantire. Il sistema portuale del Mar Ligure Occidentale ha bisogno di continuità e stabilità nonchè di prospettiva. Aspetto e spero che presto in commissione consiliare a Tursi per parlare di tutte le questioni portuali in sospeso arrivi un Presidente e che la politica non si nasconda ma si assuma le responsabilità del caso perché la città di Genova non si merita altro che questo".