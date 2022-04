La sicurezza della casa tra qualità e innovazione

La società Piccioni è il leader genovese dei prodotti e dei servizi per la sicurezza della casa e degli ambienti. Già nel 1946 la Piccioni S.r.l. è pioniera di idee estremamente all’avanguardia e di successo ed ancora oggi vi è il medesimo spirito di ricerca e d’innovazione.

Piccioni in collaborazione con il brand Fichet ha trovato nuovamente una soluzione per farci dormire sonni tranquilli e vi offre la possibilità di aggiornare le vecchie serrature con il cilindro Fichet F3D, la cui chiave non è duplicabile. Ciò rende la vostra porta blindata aggiornata, rinnovandone le performance e rendendola nuovamente un valido presidio di sicurezza.

Purtroppo ancora oggi molte porte blindate hanno serrature vecchie, come quelle a doppia mappa con le chiavi lunghe, o serrature a cilindri europei di prima generazione. Con una serratura del genere è più probabile essere presi di mira da parte dei ladri.

Infatti un’abitazione con serrature di scarsa qualità si riesce a forzare in poco tempo e senza troppa difficoltà, indipendentemente dalla bontà della blindatura che di fatto risulta inutile se la serratura non è adeguata.

Con l’installazione di un cilindro Fichet F3D, la cui chiave è garantita anti chiave bulgara, con un sistema innovativo che risulta inviolato da parte dei ladri, anche dopo molto tempo e svariati tentativi.

Richiedi un appuntamento con i tecnici specializzati Piccioni Fichet per installare la nuova serratura F3D. A seguito di una verifica di fattibilità, la serratura viene montata in qualche ora e senza opere murarie.

Una novità 2022

La società Piccioni è sempre all’avanguardia, si evolve e si apre a nuovi servizi. È online il nuovo sito Piccioni Shop dedicato ai preventivi e agli ordini Online di porte blindate con serrature Fichet, persiane blindate scorrevoli o a battente, serramenti Schüco in PVC o alluminio, tapparelle manuali o motorizzate.

Qui potrai richiedere dei preventivi mirati alle categorie merceologiche. E inoltre troverai lo Shop per acquistare le Casseforti della linea Piccioni Plus, le casseforti che resistono al taglio da flessibile.

