Apre un nuovo supermercato, inaugurazione a fine mese

A fine luglio aprirà un nuovo supermercato a Sestri Ponente. In's Mercato infatti annuncia l'apertura di due nuovi punti vendita, uno in Lombardia e l'altro in Liguria.

A Genova, in via Pier Domenico Da Bissone, 7B, il nuovo negozio, che aprirà il 31 luglio, si estende su una superficie di 597 mq. Situato nel cuore del quartiere di Sestri Ponente, il supermercato si distingue per l'uso di energia rinnovabile negli impianti di condizionamento. Il punto vendita dispone di un parcheggio privato con 38 posti coperti e 11 scoperti.

"In linea con il nostro impegno a rispondere attivamente alle esigenze dei consumatori, le nuove aperture a Milano e Genova rappresentano un passo significativo nel nostro percorso di crescita - afferma il direttore generale Moreno Fincato -. Il nostro obiettivo è di andare oltre il semplice supporto alle abitudini di acquisto, puntando a un continuo perfezionamento dell'offerta".

"La selezione accurata e l'arricchimento dell'assortimento sono per noi prioritari, così come il miglioramento continuo della qualità. L'apertura di questi nuovi negozi è frutto di una profonda analisi di mercato e di un dialogo aperto con i consumatori, che ci ha guidati nell'adattare la nostra offerta alle esigenze specifiche delle comunità di Milano e Genova", conclude.