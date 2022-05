Nuovo autoparco a Sestri Ponente per i mezzi pesanti

A conclusione dei lavori di ampliamento delle aree adibite ad autoparco adiacenti l'aeroporto di Sestri Ponente site in via Pionieri e Aviatori d'Italia, sono stati ricavati 43 nuovi stalli destinati al parcheggio di mezzi commerciali operanti con il porto di Genova, di cui una parte (19 stalli) destinata ai mezzi temporaneamente in sosta presso la limitrofa area cosiddetta 'Air Bp'.

Le richieste di assegnazione dovranno essere trasmesse da parte delle imprese di autotrasporto secondo le modalità indicate nel Regolamento di utilizzo dell'area tramite apposito modulo di domanda a partire dalle ore 12 del giorno 4 maggio 2022 alle ore 12 dell'11 maggio 2022. Gli stalli, assegnati sino al loro esaurimento, saranno resi disponibili a partire dal mese di giugno 2022 tramite apposita convenzione e, in via preferenziale, a imprese non già precedentemente contrattualizzate.

L'assetto finale dell'autoparco, presidiato 24 ore al giorno dall'istituto di vigilanza con accesso delimitato da una sbarra automatica, prevede complessivamente 178 stalli che sono stati ritracciati per migliorarne la funzionalità. Infine, il progetto ha previsto la realizzazione di una linea di smaltimento delle precipitazioni nell'ultimo tratto di strada di accesso all'autoparco per ridurre l'accumulo delle acque che potrebbero creare disagi ai veicoli.