Concessioni demaniali, il Comune di Sestri Levante verso la proroga di un anno

"Come Amministrazione abbiamo deciso di orientarci verso una delibera di proroga di tutte le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative attualmente in essere, fino al 31 dicembre 2024, in linea con la legge numero 118 del 2022", spiega il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas.

"Questo, in attesa di chiarimenti relativi alla disciplina delle concessioni, ci consentirà di assicurare continuità ai relativi servizi anche nella stagione 2024. A seguito di un attento studio della situazione - continua Solinas - già a inizio novembre avevo prospettato, in assenza di chiare novità legislative, la necessità di seguire questo indirizzo".

"In tal senso mercoledì 29 novembre scorso si è svolta, su richiesta e in accordo con le categorie, una riunione informativa e di confronto con gli operatori. Ritengo che questa soluzione, allo stato attuale delle cose, sia la più idonea e ragionevole sia per il pieno rispetto della normativa che tutela l'interesse pubblico nel corretto utilizzo del demanio sia per la gestione della prossima stagione da parte degli operatori e di tutti gli occupati del settore", conclude Solinas.