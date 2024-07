Il Secolo XIX passa a Msc, l'associazione ligure dei giornalisti: "Vengano tutelati i lavoratori"

Il Secolo XIX passa a Msc. Dopo mesi di voci sulla cessione dello storico quotidiano ligure, è arrivata la conferma della sottoscrizione di un contratto preliminare a una società interamente controllata da quella dell'armatore Gianluigi Aponte.



Lo rende noto l'Associazione Ligure dei Giornalisti, che scrive in un comunicato: "dopo avere preso atto della sottoscrizione di un contratto preliminare per la cessione del Secolo XIX da Gedi a una società interamente controllata da Msc, si impegna a essere al fianco dei colleghi del Decimonono in questa delicata fase e vigilerà affinché siano garantiti i diritti dei lavoratori e l’occupazione di giornalisti contrattualizzati e collaboratori".

Cdr Secolo: "Cessione sia rilancio della testata"

"I giornalisti del Secolo XIX, dopo anni di ammortizzatori sociali e tagli al costo del lavoro come unica risposta alla crisi del mercato - si legge nel comunicato del Cdr del Secolo XIX - si augurano che questa operazione si traduca in un effettivo rilancio di una testata che è la voce di Genova e della Liguria dal 1886 e che negli ultimi anni ha già affrontato un pesantissimo piano di risanamento dei conti con sacrifici da parte di giornalisti e poligrafici".

La cessione, oltre al Decimonono, comprende "le testate collegate Il Secolo XIX del Lunedì, The MediTelegraph, L'Avvisatore Marittimo, Giornale del Ponente Ligure, l'Automazione Navale e Tecnologie per il Mare & Trasporti nonché le attività digitali e di raccolta pubblicitaria relative a Il Secolo XIX, si legge in una nota. Il perfezionamento della cessione del ramo editoriale e digitale è previsto possa avvenire entro il mese di settembre 2024, mentre il perfezionamento della cessione del ramo pubblicitario è atteso entro il 2025.