Onoranze funebri per animali: a Genova un esclusivo sconto del 30% sulla cremazione

Molti dei nostri amici a quattro zampe non conoscono l’affetto e purtroppo vivono la vita tra fame, sete, freddo e pericolo. Ma a volte degli angeli decidono di adottare cambiando le vite di tanti dolcissimi cuccioli. In quel preciso istante, smettono di essere anonimi e diventano subito una parte fondamentale della famiglia.

Questo è quello che si dovrebbe pensare quando un nostro amico peloso ci lascia: si soffre, ma dovremmo essere consapevoli dell'amore, dell'affetto e delle cure che abbiamo donato loro.

Onoranze funebri e cremazione animali a Genova: un servizio di qualità

Ad onorare e commemorare ancor di più l'amore di un cucciolo appena scomparso ci pensa un'azienda innovativa nel settore delle onoranze funebri e cremazione animale che si distingue per un approccio unico che unisce rispetto e disponibilità.

Grazie alla passione per il loro lavoro e al servizio di qualità offerto da anni, nel 2023 l'azienda è stata premiata come eccellenza italiana, riconoscendo il valore del loro servizio a livello italiano ed europeo. Maggiori informazioni sono disponibili su eccellenzeitaliane.com. L'azienda, per il nuovo anno in arrivo, ha anche pensato ad un'offerta esclusiva.

La O.F.A. presenta una collaborazione unica: 30% di sconto sulla cremazione animali con Onoranze Funebri Genovesi

Onoranze Funebri Animali S.R.L, in collaborazione con Onoranze Funebri Genovesi, consente di usufruire di uno sconto del 30% sulla cremazione degli amici pelosi, riflettendo l'impegno per rendere questi servizi più accessibili senza compromettere la qualità e la trasparenza. L'offerta è valida fino al 31 dicembre 2024 e nel dettaglio prevede per la cremazione:

entro 7 kg: 107 euro + iva, invece di 140 euro + iva;

dai 7 kg ai 40 kg: 154 euro + iva; invece di 200 euro + iva;

dai 40 kg ai 55 kg: 192 euro + iva; invece di 250 euro + iva;

dai 55 kg ai 70 kg: 230 euro + iva; invece di 300 euro + iva.

Per usufruire dello sconto chiama il numero 333.8623101 oppure visita la pagina dedicata su Onoranze Funebri Genovesi.

Una cremazione Pet in omaggio per i già clienti Onoranze Funebri Genovesi.

Onoranze Funebri Animali si trova in via Lungotorrente Scrivia, 20 Savignone (GE). Contatti: Tel. 010.857.41.86 - Cell. 333.435.02.03.