Leonardo, nuovo sciopero con corteo in centro

Fim, Fiom e Uilm hanno dichiarato lo sciopero e organizzato il concentramento per il corteo per martedì 8 giugno a partire dalle ore 9 nei pressi della stazione di Principe

Martedì 8 giugno si svolgerà lo sciopero di Leonardo, proclamato da Fim, Fiom e Uilm, a sostegno della vertenza relativa alla B.U. Automazione.

«In questi giorni si sono susseguiti grandi attestati di solidarietà da parte di istituzioni e forze politiche - si legge in una nota firmata dai sindacati - , ma nonostante ciò non si è ancora ottenuta una data per l’incontro con il Ministero dello Sviluppo Economico, necessario per affrontare il tema con l’azionista di maggioranza di Leonardo, che, preme ricordare, è sempre lo stesso Governo di cui fanno parte tutte quelle forze politiche che stanno esprimendo solidarietà. Tale incontro è indispensabile per chiarire la situazione e quindi occorre scioperare nuovamente per ottenerlo».

Fim, Fiom e Uilm hanno quindi dichiarato lo sciopero e organizzato il concentramento per il corteo (in direzione centro) per martedì 8 giugno a partire dalle ore 9 nei pressi della stazione di Principe.