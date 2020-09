Scarpe&Scarpe chiude 11 punti vendita

Scarpe&Scarpe, azienda torinese che opera in 19 regioni d'Italia, che sta affrontando la procedura di pre-concordato come altre grandi realtà del settore nazionale e internazionale colpite dalla crisi, ha annunciato lunedì 7 settembre 2020, in un incontro con i sindacati, la chiusura di undici punti vendita. Si tratta dei negozi di Calenzano (Fi), Cornaredo (Mi), Genova in via Rivarolo, Latina, Marcon (Ve), Milazzo (Me), Quartu (Ca), Vanzaghello (Mi) e a Roma nei centri commerciali 'Parco Leonardo', 'Anagnina' e 'La Romanina'.

Per i lavoratori addetti ai predetti 11 punti vendita è previsto l'accesso agli strumenti di integrazione del reddito previsti dalla normativa attualmente vigente. Al termine del periodo previsto dal datore di lavoro, l'azienda valuterà le opportune disposizioni in linea con il piano industriale e finanziario a cui Scarpe&Scarpe sta lavorando con i propri consulenti e che ha l'obiettivo primario di tutelare il numero massimo di posti di lavoro. L'azienda ha inoltre annunciato che per altri 3 negozi è in corso una trattativa con le controparti e che nei prossimi mesi saranno gestiti alcuni esuberi tra i dipendenti del quartier generale di Borgaro Torinese.

