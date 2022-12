Ampliamenti dei dehors a Santa Margherita, prorogata gratuità

In Liguria si sta bene all'aperto anche durante le feste natalizie e così il Comune di Santa Margherita ha deciso una proroga gratuita dei dehors cittadini fino all'8 gennaio 2023. È il regalo di Natale che i titolari dei pubblici esercizi della somministrazione si sono trovati sotto l'albero.

L'Amministrazione, per consentire a questi esercenti di usufruire degli ampliamenti concessi nel periodo delle festività natalizie, ha approvato un provvedimento con cui in via di eccezionalità le autorizzazioni rilasciate ai sensi della propria precedente deliberazione n. 68 del 30/03/2022, aventi scadenza il 31/12/2022, siano automaticamente prorogate fino al 8/01/2023, in esenzione dal canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico.

Dichiarano il sindaco Paolo Donadoni e l'assessore al Commercio Valerio Costa: "Con questa delibera veniamo incontro a quei commercianti che avrebbero dovuto smontare in piena stagione natalizia una parte residuale di dehors. Un aiuto in più sulla scia dei provvedimenti presi tra gli aiuti post pandemia con i quali si è dato aiuto concreto a chi è stato fortemente penalizzato negli ultimi mesi. Inoltre riconosciamo che la presenza di tavolini e dehors concorrano a diffondere lo spirito natalizio e una calorosa atmosfera di festività".