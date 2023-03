Lettera del sindaco di Santa ai possessori di seconde case

"Buongiorno, quando ci vedremo a Santa?". Inizia così la lettera inviata dal sindaco di Santa Margherita Ligure, Paolo Donadoni, a tutti i possessori di seconde case della cittadina del Tigullio. Una missiva, che racconta l'impegno in progetti e azioni per migliorare la sicurezza, i servizi, la qualita? della vita e la tutela dell'ambiente.

La lettera illustra anche i canali informativi a disposizione per tenersi aggiornati sulle azioni amministrative e sulla vita cittadina a cominciare dagli eventi. Per questo scopo sono riportati tre qr code che rimandano al canale Telegram del Comune, al sito turistico livesanta.it e alla playlist del Tg Santa, videonews periodiche su Santa Margherita Ligure.

Allegato alla lettera di benvenuto anche un pieghevole in cui sono rappresentati alcuni dei principali eventi del 2023: il tributo a Carlo Riva, il contest di danza The Beat Dream, Ecofestival al Femminile, il Premio Bindi, Sant’in Jazz, Mi Games, Guitar Summit, Tigullio a Teatro, Bioetica Festival, Irish Music Festival, il Miglio Blu. Oltre agli appuntamenti periodici estivi con i laboratori gratuiti di biologia marina e le sedute di yoga gratuite in piazza del Sole.

"A Santa Margherita Ligure abbiamo circa cinquemila seconde case - spiega il Sindaco Paolo Donadoni - abitate da un numero di persone considerevole che sono da considerare più come cittadini che come turisti. Cittadini che non sono stabilmente a Santa Margherita Ligure ma che hanno bisogno di tutte le informazioni necessarie per vivere e vivere correttamente il loro luogo del cuore. Sono un dialogo e un’accoglienza che avevamo iniziato a fare nel 2019 e che ora, ritrovando la normalità post emergenza sanitaria, siamo riusciti a riprendere".

Il pieghevole, che riporta in copertina una 'summer edition' del brand turistico di Santa Margherita Ligure, sarà in distribuzione anche nei giorni dei ponti di Pasqua, 25 aprile e 1 maggio.

L'anno scorso è stata realizzata un'iniziativa simile dall'amministrazione comunale e dal gruppo albergatori cittadino, realizzando una lettera di benvenuto, che viene consegnata agli ospiti delle strutture e in cui, in italiano e in inglese, si riassumono le caratteristiche di Santa Margherita e si mettono a disposizione dei qr code per tenersi aggiornati sugli eventi.