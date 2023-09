Concessioni demaniali, Santa si porta avanti e approva criteri per ogni categoria

Il Comune di Santa Margherita Ligure si conferma apripista per quanto riguarda il futuro delle concessioni demaniali, in scadenza il 31 dicembre 2023, come deciso dall'Unione europea e confermato dal Consiglio di Stato.

Dopo l'atto d'indirizzo del dicembre scorso, con cui l'ente ha gettato le basi per disciplinare l'affidamento delle concessioni demaniali marittime, l'Amministrazione entra nello specifico e approva atti d'indirizzo per ogni categoria interessata.

I primi tre atti riguardano: l'esercizio di attività di rifornimento in ambito portuale, l'esercizio di attività di pesca e l'esercizio di attività nel settore nautico e per ormeggio natanti.

Sintesi sommaria dei criteri previsti:

esperienza e professionalità del concessionario sostenibilità ambientale e salvaguardia del paesaggio innovazione tecnologica degli investimenti proposti promozione turistica/sviluppo del territorio/ricadute occupazionali/sviluppo piccola e media impresa locale disponibilità ad accogliere progetti di inclusione sociale, di istruzione e di formazione finalizzati alla qualificazione/riqualificazione professionale; accessibilità dei servizi svolti sulle aree oggetto di concessione sarà inoltre fondamentale la possibilità di gestione sinergica con altri beni siti nel territorio di Santa Margherita Ligure e la disponibilità a partecipare a iniziative e a investimenti pubblici di più ampio respiro ai fini della valorizzazione del territorio e della ricettività cittadina, nonché dello sviluppo complessivo delle attività svolte sul demanio marittimo sammargheritese.

"In questi mesi abbiamo ascoltato i soggetti interessati recependo suggerimenti di utilità generale, nella comprensione delle loro preoccupazioni per lo scenario normativo - spiegano il sindaco, Paolo Donadoni, e la consigliera incaricata al Demanio, Linda Peruggi -, tenendo monitorata l'evoluzione della normativa di settore. Con questi provvedimenti abbiamo predeterminato dei criteri per valorizzare i servizi offerti sul demanio e dare prospettive alle imprese e/o attività, che possono diventare sempre più un'eccellenza per il nostro territorio e una parte insostituibile della nostra economia. Ringraziamo gli uffici comunali e gli operatori cittadini per il lavoro svolto e la collaborazione".