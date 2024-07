Salone Nautico, edizione 2024 già sold out: espositori in lista d'attesa

Più espositori italiani e stranieri, un segno più a doppia cifra già da maggio, e spazi espositori sold out con liste d'attesa: sono i dati del prossimo Salone Nautico esposti da Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica a margine dell'evento "Economia del mare 2024" del Sole 24 Ore.

La kermesse, che torna a Genova dal 19 al 24 settembre, ha le iscrizioni ferme al 27 maggio, riporta l'agenzia Ansa, con espositori in lista d'attesa sia nell'area imbarcazioni sia in quella della componentistica e degli accessori.

"Abbiamo liste di attesa - ripete Marina Stella - e di concerto con Agenzia Ice abbiamo leggermente ridotto rispetto all'anno scorso l'area dedicata alle start up per poter consentire a 10 espositori in più di entrare e anche l'area dedicata alle istituzioni è stata spostata, in modo da consentirci di accogliere più espositori che erano in lista di attesa".

Il lavoro di preparazione procede in vista del 19 settembre e l'inchiesta che ha scosso la Liguria (e aveva portato anche all'interdizione, poi revocata) del presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi, non ha rallentato il lavoro di preparazione della manifestazione che si annuncia a gonfie vele. "A parte il rammarico della situazione, che vede coinvolte le istituzioni regionali - dice Stella - il dialogo con la Regione Liguria procede: abbiamo avuto una riunione per il loro stand di rappresentanza e a breve ci vedremo per la loro attività di promozione del territorio al Salone Nautico. Ancora, tutte le attività con Ice non si sono mai interrotte. Stiamo verificando tutti gli atti concessori per le aree, perché solo in quel caso un pochino di rallentamento da parte dell'attività dell'Autorità portuale, come è naturale, lo abbiamo riscontrato come tutti gli imprenditori del settore".