Salone Nautico, Bucci: "La manifestazione a Genova per altri 10 anni"

Nella mattinata del 22 settembre ha preso il via il Salone Nautico numero 62. All'inaugurazione, oltre al presidente di Regione Liguria Toti, ai ministri Giovannini, Garavaglia e Franco era presente anche il sindaco Marco Bucci che ha annunciato alla stampa l'accordo per il prolungamento della fiera nautica per altri 10 anni.

Bucci ha ufficializzato l'intesa con Confindustria Nautica per lo svolgimento del Salone Nautico anche dal 2024 al 2034 e ha affermato che gli spazi a disposizione della manifestazione saranno ancora più ampi dopo la conclusione dei lavori del nuovo Waterfront di Levante.

Quest'anno gli spazi espositivi del Salone Nautico sono andati esauriti e la richiesta di spazi da parte di aziene e operatori è stata superiore rispetto alle disponibilità, circostanza che dovrebbe essere risolta con la nuova conformazione dell'area fieristica firmata da Renzo Piano.

Il sindaco ha poi affermato: "II Salone diventa una certezza di oltre 10 anni per Genova, la manifestazione sarà qui, con tutta Confindustria Nautica e con tutte le aziende del mondo che vogliono usufruire della vetrina di Genova, la principale in Europa. Ringrazio la società Porto Antico per il lavoro svolto dimostrando attraverso la nuova banchina F cosa vuol dire lavorare insieme con lo stesso obiettivo, un altro esempio di modello Genova".

Bucci ha poi parlato delle prospettive del Salone e del comparto nautico genovese: "A giugno 2023 Genova ospiterà la finale della Ocean Race, la finale del più grande evento sportivo a vela a livello mondiale e il prossimo Salone nautico avrà a disposizione 200 posti barca in più nel nuovo Waterfront di Levante, il progetto di rigenerazione urbana disegnato da Renzo Piano che nel 2024 sarà completato".