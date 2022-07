Salone nautico 2022, sold-out gli spazi riservati agli espositori

Ottime premesse per quello che riguarda uno degli eventi, che attraggono più visitatori a Genova. "La 62esima edizione del Salone Nautico, al via dal prossimo 22 settembre (fino al 27 ndr.), è già sold-out come adesioni di espositori italiani e internazionali. Mille imbarcazioni in mostra e tanti eventi animeranno la nostra città, che si conferma porto sicuro per la nautica", scrive sui suoi profili social il presidente della Regione, Giovanni Toti.

"Un settore su cui abbiamo investito molto: nel 2020 il nostro Salone è stato l'unico in Europa ad aprire le sue porte, quest'anno sarà quello di una Liguria che anche grazie alle eccellenze legate al suo mare è ripartita, da protagonista", conclute Toti.

Anche il sindaco di Genova ha pubblicato un post riferito alla kermesse. "Dal 22 settembre la nostra città ospiterà la 62esima edizione del Salone Nautico Internazionale. Le adesioni di espositori italiani e internazionali sono già sold-out, un dato che ci riempie di orgoglio e che dimostra l'importanza della manifestazione", dichiara Bucci.

"Oltre 200.000 mq di superficie espositiva tra terra e acqua, 1000 imbarcazioni e una ricca agenda di eventi e workshop attendono i genovesi e decine di migliaia di turisti in arrivo da tutto il mondo. I biglietti sono già in vendita online (https://bit.ly/3bTxvCN), fra poco più di due mesi Genova si trasformerà nella capitale mondiale della nautica", conclude Bucci.