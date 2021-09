Salone Nautico 2021, +82% di biglietti venduti online rispetto al 2020

A pochi giorni dall'apertura ufficiale, cresce l'attesa per il 61esimo Salone Nautico di Genova, in programma dal 16 al 21 settembre. La campagna di vendita online dei biglietti d'ingresso ha segnato un incremento dell'82% a pari data 2020, a 15 giorni dall'inaugurazione.

"Il Salone Nautico conferma il suo appeal su espositori e pubblico di riferimento - commenta Alessandro Campagna, direttore commerciale I Saloni Nautici -, grazie alle caratteristiche espositive uniche (oltre 200.000 mq di superficie con l'85% delle aree completamente all'aperto) e un modello di gestione che ha permesso alla manifestazione, nel 2020, di essere l'unico evento di settore svolto in presenza e in sicurezza per espositori e visitatori".

"Il brand è conosciuto e riconosciuto - prosegue Campagna -. E noi lavoriamo per aggiungere valore anno dopo anno. Nel 2020 è cambiato il paradigma nel profilo dei visitatori del Salone, con una forte presenza di pubblico qualificato, specializzato e orientato al business. Il format del Salone è multispecialistico e, quindi, in grado di soddisfare l'interesse del pubblico per ogni tipologia di prodotto. La forza del brand si basa su fondamenta solide: lo spazio espositivo - già in parte rinnovato dai lavori per la realizzazione del nuovo Waterfront di Levante - sta diventando sempre più apprezzato per le sue qualità dalle aziende che vogliono investire sulla manifestazione".