Genova si prepara al 60esimo Salone Nautico, Toti: «Garantiremo la sicurezza»

Manca ormai poco più di una settimana alla partenza del Salone Nautico di Genova, il secondo evento di ampio respiro in Italia dopo il lockdown da coronavirus insieme con il Micam di Milano, e la città, con il quartiere fieristico in piena ristrutturazione, si prepara ad accogliere sia gli standisti sia i visitatori.

Il presidente della Regione, Giovanni Toti, ha assicurato che la sicurezza verrà garantita per tutti i visitatori, con un rigido controllo delle misure di sicurezza: «Dall'1 al 6 ottobre a Genova riapriranno le porte del Salone Nautico, la manifestazione più importante per la nautica italiana, vetrina eccezionale per la Liguria, e con il sindaco Bucci stiamo lavorando per garantire la sicurezza per tutti i visitatori che speriamo siano tantissimi», ha promesso il neo riconfermato governatore.

«Dopo la cancellazione delle fiere di Cannes e Monaco la nostra Regione ha scelto di non fermarsi - ha aggiunto - Lo abbiamo fatto durante il lockdown tenendo aperti i cantieri strategici, e lo faremo anche adesso, dimostrando che con prudenza, regole e strutture adeguate la Liguria può andare avanti e guardare al futuro».

A Genova d’altronde sono già ripartite diverse manifestazioni bloccate durante la pandemia, a partire dalle fiere: nei giorni scorsi il quartiere della Foce ha ospitato quella di Santa Zita, con circa 180 banchi in fila tra piazza Paolo Da Novi, via della Libertà, via Santa Zita a via Pisacane.

I trasporti, intanto, sono già stati organizzati, ed è prevista una navetta gratuita dalle stazioni di Brignole (mezzi della linea 10 barrata) e Principe (linea KA) e da via De Gaspari. Verrà inoltre attivata la navetta elettrica Shopping Bus, dedicata ai visitatori del Salone Nautico e agli operatori, che potrà ospitare massimo 33 passeggeri per rispettare le disposizioni anti covid.