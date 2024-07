Saldi, bilancio primo giorno: "Il meteo variabile ha invogliato le persone ad andare per negozi"

Sono iniziati sabato 6 luglio i saldi estivi del 2024, andranno avanti per 45 giorni fino a lunedì 19 agosto, un periodo reso omogeneo in tutta Italia come stabilito dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome-Cinsedo e in accordo con le associazioni di categoria più rappresentative, per favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza.

Ma come è andato il primo giorno di saldi? A tracciare un bilancio è riferisce Francesca Recine, presidente regionale e vicepresidente nazionale di Fismo Confesercenti: "Tanta gente in giro e acquisti in linea con le attese che, tradizionalmente, per i saldi estivi vedono un inizio più lento rispetto a quelli invernali".

"Il tempo variabile ha invogliato le persone ad andare per negozi"

A Genova la giornata variabile ha comunque incentivato il passeggio: "Solitamente bisognava aspettare il tardo pomeriggio, con il ritorno dal mare, per vedere un po’ di movimento nel primo giorno di saldi - prosegue Recine -, mentre il cielo coperto ha invogliato più persone del solito a fare un giro in centro già in mattinata o dopo pranzo, soprattutto i turisti".

"Riportare i saldi a fine stagione"

L'esponente di Fismo Confesercenti ribadisce poi la posizione storica dell’associazione: "A prescindere dal verdetto di queste prime ore e da variabili contingenti quali, appunto, il meteo, la questione è sempre la stessa: i saldi, per avere ancora senso di esistere, vanno riportati a fine stagione e per questo le misure strutturali, capaci di invertire la tendenza, vanno prese a livello nazionale".

I commenti dei commercianti

Allargando lo sguardo al resto della città se, a San Teodoro, Andrea Solinas riporta di "qualche vendita la mattina, male al pomeriggio", a Pontedecimo, secondo Gabriella Dapelo, si registra comunque "un inizio migliore dello scorso anno, non tanto per il numero di clienti, quanto per l’importo dello scontrino". Al di là dei Giovi, a Busalla, la presidente del Civ Tiziana Castagnetta parla a sua volta di "una partenza che rispecchia le nostre aspettative, Busalla conferma di avere un bel polo commerciale e clienti affezionati che vengono a trovarci sia da Genova che dal basso Piemonte".

I centri commerciali Coop

Nei centri commerciali del gruppo Coop Liguria a Genova la prima giornata di saldi è decollata invece nel pomeriggio: "All’Aquilone in Valpolcevera, al Mirto e all’Europa in Valbisagno e al Centro Commerciale Europa nel Levante cittadino - fanno sapere - l’affluenza è cominciata a salire dalle ore 16. I punti vendita più gettonati per la caccia alle occasioni sono stati abbigliamento, intimo, calzature e articoli per la casa".

Parcheggi gratis a Genova: dove posteggiare l'auto per non pagare

Anche quest'anno, in occasione dei saldi estivi, i parcheggi a Genova saranno gratuiti per due fine settimana, la domenica come di default è gratis, quindi anche oggi, domenica 7 luglio, l'iniziativa sarà replicata anche sabato 13 e domenica 14 luglio.

Si potrà sostare gratuitamente in tutte le Blu Area e nelle Isole Azzurre, nei posti auto su strada gestiti da Genova Parcheggi nelle vie commerciali della città. Dall’iniziativa sono escluse le Isole azzurre balneari, in corso Italia e vie limitrofe (via Piave, via Nazario Sauro, via Righetti, via Bovio, via Minzoni, via Galli, via Campanella, via Bruno, via del Tritone).

L'iniziativa, voluta dal Comune di Genova in accordo con le associazioni di categoria, stabilisce la sosta gratuita con l'obiettivo di garantire la piena possibilità di accesso agli esercizi commerciali sia per i genovesi sia per i turisti in città. Vale la pena ricordare anche che metropolitana e impianti verticali sono gratis per consentire lo spostamento dei genovesi.