Saldi al via con posteggi gratis: ogni famiglia spenderà circa 300 euro

Sono iniziati oggi, venerdì 5 gennaio 2024, i saldi invernali in Liguria, dureranno fino a domenica 18 febbraio. Secondo le stime della Confcommercio in Italia 15,8 milioni di famiglie italiane si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 137 euro, per un giro di affari di 4,8 miliardi di euro. L'acquisto medio per famiglia sarà di 306 euro. Come già previsto per gli ultimi saldi estivi, rimane l'obbligo per i commercianti di indicare nel cartellino oltre alla percentuale di sconto e al prezzo finale anche il prezzo più basso (e non più il prezzo di listino) applicato nei 30 giorni precedenti l'inizio dei saldi. Sarà quello il prezzo su cui applicare la percentuale di sconto prevista.

Per promuovere lo shopping il Comune di Genova ha deciso di sospendere 'Blu Area' e 'Isole Azzurre' nella giornata di venerdì 5 gennaio, i posteggi saranno quindi gratuiti per tre giorni perché sabato 6 è festivo come domenica 7. La misura sarà ripetuta anche sabato 13 gennaio.

Gli assessori comunali al commercio Paola Bordilli e alla mobilità integrata e trasporti Matteo Campora avevano spiegato: "Si ripete anche nel 2024, dopo gli ottimi risultati degli ultimi anni, l’iniziativa proposta e concordata con le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti per promuovere il tessuto commerciale cittadino nei primi giorni di saldi. La gratuità degli stalli mira ad agevolare l’affluenza di cittadini e turisti nei nostri esercizi commerciali, un obiettivo condiviso anche dal servizio navetta 'Shopping bus' di collegamento tra piazza della Vittoria e via Diaz che continuerà a facilitare gli spostamenti nel centro cittadino fino al secondo weekend di febbraio".

