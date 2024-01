Saldi invernali in Liguria, tutto pronto: quando iniziano e quanto durano

Quando iniziano i saldi invernali 2024? Confermate le date. Ad aprire le danze in Italia la Valle d'Aosta giovedì 4 gennaio 2024, poi venerdì 5 gennaio 2024 toccherà alla Liguria insieme a tutte le altre regioni, in cui la durata è però variabile. In Liguria dureranno fino a domenica 18 febbraio 2024. Le uniche altre differenze sulle date di avvio dei saldi sono quelle che riguardano le province autonome di Trento e Bolzano. Nel primo caso dureranno 60 giorni ma saranno i commercianti a scegliere liberamente il periodo in cui effettuare i saldi, nel secondo prenderanno il via il 13 gennaio nella maggior parte dei comuni e il 24 febbraio in quelli turistici.

Secondo la Confcommercio saranno 15,8 milioni le famiglie italiane che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 137 euro, per un giro di affari di 4,8 miliardi di euro. L'acquisto medio per famiglia sarà di 306 euro. Come già previsto per gli ultimi saldi estivi, rimane l'obbligo per i commercianti di indicare nel cartellino oltre alla percentuale di sconto e al prezzo finale anche il prezzo più basso (e non più il prezzo di listino) applicato nei 30 giorni precedenti l'inizio dei saldi. Sarà quello il prezzo su cui applicare la percentuale di sconto prevista.

