Saldi al via, primi due giorni con parcheggi gratuiti

Mancano ormai pochi giorni alla partenza dei saldi estivi 2020, fissata al primo agosto, e il Comune annuncia che anche questa volta il parcheggio, per il primo weekend sarà gratuito nelle Blu Area, nelle Isole Azzurre e anche in piazza della Vittoria nei parcometri.

La gratuità si considera, ovviamente, per sabato 1 agosto, alla luce del fatto che domenica, per quanto riguarda gli stalli comunali, i parcheggi già non si pagano.

Per l’intera giornata di sabato 1 agosto, dunque, su tutto il territorio genovese, l’amministrazione comunale ripropone la sosta gratuita nelle zone Blu Area e nelle Isole Azzurre (le aree ge-stite da Genova Parcheggi) e anche nei parcheggi gestiti da Apcoa per quanto riguarda piazza della Vittoria gestiti, con esclusione del parcheggio chiuso, disciplinato dalle sbarre lato via Diaz, e dell’autorimessa interrata.

«Per i primi saldi dopo il lockdown, oggi più che mai replichiamo l'iniziativa richiesta sin dal nostro insediamento da parte delle associazioni di categoria del Commercio cittadine - spiega l'assessore comunale al Commercio, Paola Bordilli - Invito tutti i cittadini genovesi a sostenere sempre più, in questo momento, il commercio locale e i suoi negozi approfittando anche dei saldi estivi, vivendo le vie cittadine da ponente a levante e sostenendo il tessuto commer-ciale di qualità di cui è ricca la nostra città»

«Una misura utile - aggiunge il vicesindaco Balleari, titolare della delega ai rapporti con Genova Parcheggi - anche sotto un altro profilo: rilanciare l'immagine di una città accogliente e attenta al visitatore. Ci auguriamo che i genovesi e i turisti presenti a Genova approfittino di questa opportunità e ringraziamo Genova Parcheggi e Sistema Parcheggi Apcoaa rspettivamente concessionario e gestore della sosta di Piazza della Vittoria che rendono fat-tibile l’iniziativa».