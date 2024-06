Saldi estivi, 45 giorni di acquisti a prezzi scontati

In Liguria i saldi estivi cominciano sabato 6 luglio 2024 e terminano lunedì 19 agosto 2024. Le date saranno le stesse per tutte le regioni. La Liguria, con dgr n.318 del 6 aprile 2023, ha disposto che:

i saldi estivi 2024 iniziano sabato 6 luglio e terminano lunedì 19 agosto 2024

le vendite promozionali sono vietate a partire dal giorno lunedì 27 maggio 2024.

I saldi durano 45 giorni e almeno tre giorni prima della data dei saldi deve essere esposto un cartello ben visibile dall'esterno che annunci l'effettuazione dei saldi.

Non possono essere effettuate vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi per la medesima merceologia di prodotti stagionali o di moda tradizionalmente oggetto delle vendite di fine stagione. Per medesima merceologia di prodotti s'intendono:

abbigliamento

calzature

biancheria intima

accessori di abbigliamento

pelletterie.

Non possono, dunque, essere effettuate le vendite promozionali sopra indicate a partire da lunedì 27 maggio 2024 come le vendite di fine stagione non possono essere effettuate dagli esercizi commerciali che svolgono attività di vendita con modalità 'outlet'.