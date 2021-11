L’offerta franchising di Sailpost in arrivo anche a Genova

Sailpost arriva anche a Genova, che dai vertici della società leader nel mercato postale è definita una città "strategica", in cui cercare persone con spirito imprenditoriale. Andiamo a vedere di cosa si tratta e quali sono le opportunità.

Il biennio appena trascorso ha segnato profondamente il sistema economico italiano facendo emergere in modo determinante l’esigenza di modelli di business con solide basi, in grado di fronteggiare le difficoltà derivanti dalla pandemia. Un riscontro in tal senso è arrivato dal comparto franchising, che nel 2020, in controtendenza rispetto alla maggioranza dei settori, ha registrato una crescita del proprio giro d’affari, passando da 26 miliardi di euro nel 2019 a 27 miliardi, generando oltre 10.000 nuovi posti di lavoro, con i dipendenti impegnati nei cosiddetti franchisee, ovvero i punti vendita che decidono di affiliarsi a uno specifico brand (franchisor), arrivati a quota 227.586 rispetto ai 217.150 dell’anno precedente (fonte: rapporto Assofranchising 2021).

Tra i player certamente più virtuosi si trova il franchising Sailpost, società leader nel mercato postale privato in Italia, che da inizio millennio fornisce servizi postali integrati grazie a una fitta rete di 140 agenzie e ulteriori 270 punti, tra sportelli e strutture operative periferiche, in grado di raggiungere oltre il 70% dell’intero territorio nazionale.

“L'affiliazione in franchising è un modello di business che ormai si attesta su volumi importanti anche in Italia, grazie a peculiarità determinanti: minor rischio imprenditoriale per chi decide di affiliarsi, grazie a servizi di qualità e un know-how consolidato garantito dalla casa madre” afferma Maria Giamblanco, Responsabile Sviluppo Rete Franchising di Sailpost. “In questo periodo il nostro marchio franchisor è stato una risposta concreta alle difficoltà di tanti lavoratori, sia giovani, che di età più matura che, a causa del covid hanno deciso o si sono trovati costretti a reinventare la propria carriera. A riprova di questo tra il 2020 e il 2021 abbiamo inaugurato 27 nuove agenzie, per le quali abbiamo con gioia messo a disposizione i nostri oltre 20 anni di esperienza e un’assistenza continua e puntuale, per supportare il percorso di tanti nuovi imprenditori”.

Elemento vincente del franchising Sailpost è senza dubbio la sinergia che si crea tra affiliato e casa madre, che fin dalla firma del contratto garantisce, oltre all’esclusività territoriale, il massimo del supporto al nuovo punto vendita, sia a livello di fornitura (uso del marchio, arredi, software per la gestione dei processi e per la fatturazione, materiale operativo commerciale), sia a livello di know-how (consulenza per la scelta e la progettazione della location, corsi specifici sulle procedure di erogazione dei servizi, formazione commerciale).

“Genova rappresenta per noi una città strategica, in cui cerchiamo imprenditori motivati e proattivi, pronti a inserirsi in un modello di business dinamico come il nostro” conclude Giamblanco. “Un ulteriore valore aggiunto per le new entry è poi la liberalizzazione del mercato relativo alle notifiche di multe e atti giudiziari, che rappresenta un business da 360 milioni di euro, per il quale Sailpost è realtà di riferimento, essendo il primo operatore postale privato ad aver conseguito la licenza speciale nazionale per quest’attività”.

Per maggiori informazioni: https://landing.sailpost.it/franchising/