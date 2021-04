Ryanair, offerta speciale con biglietti a partire da 19,99 euro

La compagnia aerea Ryanair ha annunciato oggi, martedì 6 aprile, il proprio operativo per l'estate 2021 da Genova, con 13 voli settimanali e quattro in totale, inclusa una nuova rotta per Malta (operative due volte a settimana), e ancora più voli per Londra Stansted (fino a 4 voli settimanali) e ulteriori collegamenti domestici con Bari (fino a 4 voli a settimana) e Napoli (fino a 3).

Ryanair rafforza il proprio impegno contribuendo alla connettività di Genova e auspica che l'operativo per l'estate 2021 contribuisca a stimolare il traffico aereo e l'industria del turismo nella regione mentre i programmi di vaccinazione continuano e l'Europa riapre in tempo per le vacanze estive.

La programmazione di Ryanair da Genova per l'estate 2021 prevede:

13 voli settimanali verso quattro destinazioni, due internazionali e due domestiche

Una nuova rotta per Malta

Collegamenti domestici con Bari e Napoli per una vacanza sotto al sole e con Londra per organizzare un perfetto city break.

I clienti italiani possono prenotare le loro vacanze estive a tariffe ancora più basse e con la possibilità di usufruire dell'offerta 'Zero Supplemento Cambio Volo', nel caso in cui i loro piani dovessero subire modifiche. Per l'occasione, Ryanair ha lanciato un'offerta speciale con tariffe disponibili a partire da 19.99 euro per i viaggi fino alla fine di ottobre 2021, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di giovedì 8 aprile sul sito Ryanair.com.