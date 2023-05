Nuovo supermercato nel Tigullio

Il 24 aprile 2023 ha aperto a Riva Trigoso, frazione di Sestri Levante, un nuovo punto vendita Codè Crai Ovest, cooperativa della Grande Distribuzione attiva nel Nord Ovest Italia, che oggi conta più di 300 punti vendita sparsi tra Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta.

Il supermercato di Riva Trigoso, il 28esimo a insegna Crai aperto in Liguria, consolida così la presenza della cooperativa in regione. Con oltre 50 anni di attività, Codè Crai Ovest ha costruito un forte legame con i territori in cui è presente, facendo diventare i propri punti vendita veri e propri negozi di prossimità, sempre più vicini alle esigenze delle persone.

Attenzione al consumatore, ai soci, alla qualità e alla territorialità dei prodotti, sono i cardini attorno a cui ruota la filosofia di Codè Crai Ovest, che si rispecchia anche nel nuovo supermercato di Riva Trigoso, in via G. Caboto 15/A. Il punto vendita dispone di due casse ed è aperto con orario lunedì-sabato 7.30-13/16-20 e domenica 8.30-13.

Il punto vendita si estende su una superficie di 180 mq. Al suo interno si possono trovare i reparti di secco, gastronomia, ortofrutta, panetteria, armadio surgelati e banco freschi. Inoltre, all'interno del nuovo supermercato si potrà usufruire del servizio di consegna della spesa a domicilio.