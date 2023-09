Conto ritardi Pnrr, Genova si vede sottrarre 146 milioni di euro

I ritardi nell'attuazione del Pnrr sono aumentati e, a pochi giorni dalla fine del terzo trimestre, Genova è tra le città in Italia che registrano le "perdite" più pesanti, vedendosi sottrarre 146,6 milioni di euro.

Questo è quanto emerge dal monitoraggio effettuato dalla fondazione Openpolis e dai dati rielaborati da La Stampa: a livello nazionale, l'attuazione delle riforme in base agli ultimi dati, infatti, pur essendo a buon punto è arrivata al 74% contro l'81,48% previsto. Per quanto riguarda invece gli investimenti la situazione è peggiore: al termine del terzo trimestre avremmo infatti dovuto sfiorare il 50% dei fondi impegnati (49,23% per la precisione), mentre ci si è fermati al 34,22, ovvero 15 punti sotto. Che riferiti al totale dei finanziamenti a disposizione (221,5 miliardi tra Pnrr e fondo complementare) corrispondono a circa 28,7 miliardi di investimenti non fatti.

Cosa manca all'appello? 8,16 miliardi di spese nel campo delle Infrastrutture e trasporti (fermi al 28,4% dei 68,84 maliardi previsti, contro un obiettivo del 41%); inoltre risultano 6,54 miliardi spesi in meno sul capitolo imprese e lavoro (raggiunto il 47,48% dell'obiettivo anziché il 65,2); 5,75 miliardi su scuola, università e ricerca, che anziché il 46,26% dei 29,59 miliardi a disposizione ne ha investiti solamente il 26,82%; 5 sulla transizione ecologica (in ritardo di 14 punti su una disponibilità di 35,64 miliardi); 2,42 sulla salute che su 18,01 miliardi di fondi ne ha investito il 37,43% anziché il 50,9%; 2,28 sull'inclusione sociale (investito il 37,28% anziché il 56,33) e 2 sulla digitalizzazione, ferma al 41,16% contro un obiettivo del 53,89.

Sempre Openpolis segnala un altro dato, ovvero la forte penalizzazione del sud e delle città alla luce della revisione della quarta rata. L'esecutivo ha giustificato la scelta con la frammentazione delle misure, i ritardi, i limiti dei progetti in essere. Ma definanziando i programmi su resilienza, rigenerazione urbana, aree verdi ed efficienza energetica dei comuni vengono congelati più di 42 mila progetti, in larga parte già avviati, per un controvalore di 12,7 miliardi. Le "perdite" più pesanti riguardano le grandi città con Roma che si vede sottrarre 229,5 milioni di euro, Milano 168,7, Genova 146,6 e Napoli 142,1.